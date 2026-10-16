Fußball-Kreisligaduell in Mülheim: Die zweite Mannschaft der SG 2000 Mülheim-Kärlich kämpft als Außenseiter gegen den Tabellendritten SG Augst. Kann das Team trotz schwieriger Kadersituation für eine Überraschung sorgen?
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Wie schon in der vergangenen Woche gegen Anadolu, geht die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich auch bei der SG Augst als Außenseiter in die Partie. Ganz entscheidend, ob man auswärts beim Tabellendritten eine Chance auf ein Erfolgserlebnis hat, ist die personelle Situation bei der eigenen Ersten, die zeitgleich in der Rheinlandliga gegen Laubach spielt.