Heimspiel gegen Ahbach Wie präsentiert sich Oberwesel nach dem 1:12-Debakel? 10.10.2025, 15:31 Uhr

i Nach dem 1:12-Debabel von Metternich ist die SG Viertäler Oberwesel (in Blau mit Kapitän Sebastian Mitchard) im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TuS Ahbach gefordert. René Weiss

Viertäler Oberwesel, Emmelshausen-Karbach II und Mörschbach – so sieht es beim Rhein-Hunsrück-Trio vor dem zehnten Spieltag in der Bezirksliga Mitte aus.

Wie präsentiert sich Fußball-Bezirksligist Viertäler Oberwesel im ersten Spiel nach dem 1:12-Debakel von Metternich? Die Antwort gibt es am Sonntag in Winzberg.SG Viertäler Oberwesel – TuS Ahbach (So., 15 Uhr, in Winzberg). FC Metternich gegen SG Viertäler Oberwesel 12:1 – da staunten viele nicht schlecht, als sie am Sonntag das Ergebnis mitbekamen.







