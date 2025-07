Kann der SV Oberzissen die bislang beste Saison der Vereinsgeschichte noch einmal toppen? Die vergangene Spielzeit schloss das Team von Trainer Eike Mund in der Bezirksliga Mitte mit starken 43 Punkten auf dem achten Tabellenplatz ab. Beide Werte hatte der SVO zuvor in einer überkreislichen Liga noch nicht erreicht. Zumindest eine ähnlich ertragreiche Runde in ruhigem Fahrwasser erhofft sich die Mannschaft aus dem Brohltal auch in der kommenden Saison, allerdings müssen Mund und Co. auf einen der wichtigsten individuellen Bausteine fortan verzichten.

„Wir müssen und werden den Abgang von Tim im Kollektiv auffangen.“

Oberzissens Trainer Eike Mund, der fortan auf 25-Tore-Mann Tim Esten verzichten muss

Tim Esten traf im letzten Jahr beinahe nach Belieben, krönte sich mit 25 Toren zum Torschützenkönig der Liga und wird nun seine Qualitäten bei der SG 99 Andernach eine Etage höher in der Rheinlandliga unter Beweis stellen. Der Verlust dürfte für den SVO nicht so einfach und vor allem nicht eins zu eins zu kompensieren sein, zumal man keinen externen Neuzugang verpflichtet hat und den Kader lediglich mit Spielern aus der zweiten Mannschaft oder der eigenen A-Jugend aufgebessert hat. „Wir müssen und werden den Abgang von Tim im Kollektiv auffangen“, sagt Mund. Die mit Sicherheit größte Stärke der Mund-Elf dürfte dagegen nicht abhanden gekommen sein, denn im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten, die im Sommer größere Personalrochaden durchleben und sich deswegen erst neu finden müssen, kann man in Oberzissen auf eine seit Jahren eingespielte Truppe bauen.

Test-Ergebnisse bringen Mund nicht aus der Ruhe

In der Vorbereitung testete der SVO zwar fleißig, erzielte dabei aber nur bedingt zufriedenstellende Ergebnisse. Neben wenig überraschenden Niederlagen gegen die Rheinlandligisten Ahrweiler BC (0:5) und SG 99 Andernach (1:3), konnte man auch gegen die A-Ligisten SG Maifeld-Elztal (1:1) und SG Inter Sinzig (1:4) kein Erfolgserlebnis einfahren. Einzig bei der SG Eich/Nickenich/Kell reichte es zu einem Sieg (4:0). „Wir haben einiges ausprobiert und hatten auch urlaubsbedingt nicht immer alle Mann an Bord - eine typische Vorbereitung eben", ließ sich Mund aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse nicht aus der Ruhe bringen.

Auftaktprogramm birgt Chancen

Das Auftaktprogramm, bestehend aus den Heimspielen gegen Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel und gegen die Reserve des neu gegründeten FC Emmelshausen-Karbach sowie den Auswärtspartien beim TuS Oberwinter und Aufsteiger SG Westum/Löhndorf, klingt vielversprechend und könnte dafür sorgen, dass man sich schnell im gesicherten Mittelfeld wiederfindet. „Dafür müssen wir aber auch an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen. Ich bin mir aber sicher, dass wir genügend investieren werden, um dies zu erreichen. Der Großteil der Mannschaft spielt mittlerweile schon einige Jahre in der Bezirksliga und weiß daher, welche Anforderungen von Nöten sind", erklärt Mund.

SV Oberzissen

Zugänge: Philip Bombach, Nick Groß, Valentin Bürger (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Tim Esten (SG 99 Andernach), Lukas Gessner (SG Westum/Löhndorf), Joshua Schmickler (Spvgg Burgbrohl).

Kader, Tor: Felix Hürter, Lucas Tietz, Simon Schmitt, Florian Dünker.

Abwehr: J ohn-Marc Schneider, Mustafa Madanoglu, Jonas Welter, Jan Loosen, Nicolas Kather, Tim Arenz, Philip Bombach, Nick Groß.

Mittelfeld: Nils Schöning, Luca Baltes, Satbir Singh, Tobias Höper, Fabian Ockenfels, Jannik Schneider, Tim-Thomas Baltes, Julien Müller.

Angriff: Maicol Oligschläger, Aaron Seiwert, Tobias Arenz, Valentino Klaes, Valentin Bürger.

Trainer: Eike Mund.

Saisonziel: gesichertes Mittelfeld.

Favoriten: keine Angabe.