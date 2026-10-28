Kaderengpass? Kein Problem für Eintracht Mendig! Trotz stark ausgedünnter Mannschaft erzielt das Team einen unerwarteten Last-Minute-Ausgleich gegen SG Augst. Wie sie das schaffen, liest du hier.
Lesezeit 1 Minute
Der SV Eintracht Mendig hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte zuletzt wieder fleißig gepunktet und vier Zähler aus den beiden vergangenen Partien gesammelt. Klingt für einen Rheinlandliga-Absteiger nicht ungewöhnlich, ist es aber doch, da der Kader der Eintracht in den Begegnungen stark ausgedünnt daherkam.