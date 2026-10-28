Hilfe aus zweiter Mannschaft Wie Eintracht Mendig den personellen Engpass überwindet Jan Müller 28.10.2026, 16:31 Uhr

i Dama Kanoute (links) und der SV Eintracht Mendig haben beim 1:1 gegen die SG Augst Hilfe aus der zweiten Mannschaft bekommen. Und ausgerechnet der eingewechselte Alexander Court erzielte mit einer der letzten Aktionen das Ausgleichstor. Jörg Niebergall

Kaderengpass? Kein Problem für Eintracht Mendig! Trotz stark ausgedünnter Mannschaft erzielt das Team einen unerwarteten Last-Minute-Ausgleich gegen SG Augst. Wie sie das schaffen, liest du hier.

Der SV Eintracht Mendig hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte zuletzt wieder fleißig gepunktet und vier Zähler aus den beiden vergangenen Partien gesammelt. Klingt für einen Rheinlandliga-Absteiger nicht ungewöhnlich, ist es aber doch, da der Kader der Eintracht in den Begegnungen stark ausgedünnt daherkam.







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