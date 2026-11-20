Koblenzer empfangen Neuwied Wichtige Spiele stehen für Rot-Weiss-Reserve an Jan Müller 20.11.2026, 13:03 Uhr

i Trainer Niklas Hunold steht mit seiner Rot-Weiss-Reserve vor zwei wichtigen Spielen. Jörg Niebergall

FC Rot-Weiss Koblenz II kämpft um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Mitte. Das Duell gegen den HSV Neuwied ist entscheidend, um den Abstand zu verringern. Trainer Hunold setzt auf eine fehlerfreie Leistung.

Unmittelbar vor der anstehenden Winterpause stehen für die abstiegsgefährdete Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz II in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwei ganz wichtige Spiele auf dem Programm. Ehe die Elf von Trainer Niklas Hunold das Jahr 2026 am nächsten Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim punktgleichen Konkurrenten SV Binningen beendet, wartet an diesem Sonntag (16 Uhr) mit dem Duell gegen den HSV Neuwied ein nicht minder wichtiges Spiel. ...







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