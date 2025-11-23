Westums Konterspiel ist gegen Mayen zu harmlos

Keine Überraschung hat es in Westum gegeben. Die gastgebende und abstiegsgefährdete SG verlor gegen das Spitzenteam TuS Mayen deutlich.
Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Mitte (16. Spieltag) ist der TuS Mayen bei der SG Westum/Löhndorf seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Bei eisigen Temperaturen siegte die Mannschaft von Trainer Marc Steil gegen ersatzgeschwächte Hausherren beim 3:0 (1:0) auch in der Höhe verdient und bleibt damit punktgleich mit dem SV Untermosel an der Tabellenspitze.