SG unterliegt dem TuS 0:3 Westums Konterspiel ist gegen Mayen zu harmlos Daniel Fischer 23.11.2025, 12:11 Uhr

i Zu wenig gute Szenen vor dem Mayener Tor wie hier der Kopfball von Lukas Gaydos (vorn rechts) erspielte sich die SG Westum/Löhndorf. Die TuS-Fußballer (in Rot) setzten sich mit 3:0 durch. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Keine Überraschung hat es in Westum gegeben. Die gastgebende und abstiegsgefährdete SG verlor gegen das Spitzenteam TuS Mayen deutlich.

Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Bezirksliga Mitte (16. Spieltag) ist der TuS Mayen bei der SG Westum/Löhndorf seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Bei eisigen Temperaturen siegte die Mannschaft von Trainer Marc Steil gegen ersatzgeschwächte Hausherren beim 3:0 (1:0) auch in der Höhe verdient und bleibt damit punktgleich mit dem SV Untermosel an der Tabellenspitze.







Artikel teilen

Artikel teilen