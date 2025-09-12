Es war vor der Saison zwar anders erwartet worden, aber nun stehen der SV Weitersburg und die SG Westum/Löhndorf punktgleich in der Bezirksliga – und treffen am Sonntag aufeinander.

Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) stehen sich im Rahmen des sechsten Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte der SV Weitersburg und die SG Westum/Löhndorf gegenüber. Die Hausherren wollen nach einigen Enttäuschungen zuletzt den zweiten Heimsieg einfahren. Die Gäste ihrerseits hoffen nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche nun auch auf den ersten Auswärtssieg.

„Wir sind nun alle gegen einen unangenehmen Gegner gefordert und wollen Wiedergutmachung betreiben.“

David Koca, Trainer des SV Weitersburg

Mit unterschiedlichen Zielen sind der SV Weitersburg und die SG Westum/Löhndorf in die Saison gegangen. Während die Hausherren nach Rang vier in der Vorsaison erneut oben mitspielen wollen, steht für den Aufsteiger der Klassenverbleib im Vordergrund. Nach fünf Spieltagen stehen beide Mannschaften bei jeweils fünf Zählern gleichauf.

Eine Ausbeute, die für die Gastgeber, die in der Vorwoche eine bittere 1:4-Niederlage gegen den SV Oberzissen hinnehmen mussten, deutlich zu wenig ist. „Wir hatten keinen guten Start und haben vor allem in der Vorwoche kein gutes Spiel gemacht. Wir sind nun alle gegen einen unangenehmen Gegner gefordert und wollen Wiedergutmachung betreiben. Das sind wir den Fans, vor allem aber uns schuldig“, erklärt Weitersburgs Trainer David Koca.

Erstmals in dieser Saison stehen Koca nahezu alle Spieler zur Verfügung, sodass es nicht jeder Akteur in den Spieltagskader schaffen wird. „Auf dieser Grundlage war ordentlich Zug im Training. Es wird einige harte Entscheidungen geben“, sagt Koca.

„Der Sieg gibt natürlich Rückenwind. Jetzt treffen wir aber auf einen enorm spielstarken Gegner mit viel Tempo, der in höhere Regionen der Tabelle gehört.“

Tomas Lopez, Trainer der SG Westum/Löhndorf

Auf der anderen Seite können die Gäste, insbesondere dank des Überraschungssieges über den FC Metternich in der Vorwoche (2:1), etwas befreiter aufspielen. „Der Sieg gibt natürlich Rückenwind. Jetzt treffen wir aber auf einen enorm spielstarken Gegner mit viel Tempo, der in höhere Regionen der Tabelle gehört. Es ist eine große Aufgabe, ihr spielerisches Potenzial zu stoppen. Wir müssen erneut im Verbund sehr gut verteidigen und darauf aufbauend Nadelstiche setzen“, kommentiert Westums Trainer Tomas Lopez.