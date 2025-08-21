Gelingt der SG Westum/Löhndorf der erste Bezirksligasieg dieser Saison? Gegen Mitaufsteiger SG Augst ist es eine gute Möglichkeit für die Westumer.

Im zweiten Heimspiel in Folge trifft die SG Westum/Löhndorf in der Fußball-Bezirksliga Mitte im Aufsteiger-Duell am Freitagabend ab 20 Uhr auf die SG Augst. Während die Gäste ihren ersten Saisonsieg bereits am ersten Spieltag abhaken konnten, soll es nun auch für die Mannschaft von Trainer Tomas Lopez für den ersten „Dreier“ der Saison reichen.

Starke Leistung gegen Oberligareserve macht Hoffnung

Eine Portion Selbstvertrauen und Lockerheit brachte der starke Auftritt des vergangenen Wochenendes, als die Kombinierten aus Westum und Löhndorf der starken Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach ein Remis abtrotzten. Nicht nur stimmte, wie schon zuvor bei der knappen Niederlage in Mayen (0:1), die Leistung, erstmals wurde darüber hinaus Zählbares auf das Punktekonto eingespielt. Der Aufsteiger hat damit zum Saisonstart bewiesen, dass er in der Bezirksliga konkurrenzfähig ist.

Um am Ende den anvisierten Klassenverbleib verwirklichen zu können, müssen aber freilich vor allem Siege her. Auf dem Papier eine erste gute Gelegenheit dafür bietet sich gegen den Mitaufsteiger aus Eitelborn. Die Gäste sind ihrerseits allerdings schon einen Schritt weiter und gewannen am ersten Spieltag bei der SG Mörschbach.

„Natürlich wollen auch wir gerade zu Hause den ersten Sieg. Grundsätzlich erwarte ich ein Duell auf Augenhöhe. Augst hat in der Offensive und dabei besonders im Spiel über außen seine Stärken.“

Tomas Lopez, Trainer der SG Westum/Löhndorf

„Natürlich wollen auch wir gerade zu Hause den ersten Sieg. Grundsätzlich erwarte ich ein Duell auf Augenhöhe. Augst hat in der Offensive und dabei besonders im Spiel über außen seine Stärken“, kommentiert Lopez. Bereits sechs Tore konnten die Gäste in ihren ersten beiden Spielen erzielen. Daher geht es für den Übungsleiter zunächst einmal darum, über eine kompakte Defensive ins Spiel zu kommen. „Wir müssen in der Defensive erneut im Verbund verteidigen. Wichtig wird sein, dass wir dem Gegner die Tiefe hinter der Kette wegnehmen“, so die Marschroute von Lopez, der wieder auf den zuletzt im Urlaub weilenden Neuzugang Islam Reggami zurückgreifen kann.