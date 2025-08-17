Das war eine ordentliche Vorstellung von Bezirksliga-Neuling SG Westum/Löhndorf: Gegen den starken FC Emmelshausen-Karbach II erkämpfte sich die SG einen Punkt – und die Zuschauer sahen viele Tore.

Im ersten Heimspiel der Saison hat die SG Westum/Löhndorf der starken Oberliga-Reserve des FC Emmelshausen-Karbach ein durchaus verdientes 3:3 (2:2)-Remis abgetrotzt. In einer vor allem in der ersten Halbzeit ereignisreichen Partie überzeugten die Hausherren mit viel Kampf und Leidenschaft.

Das erste Heimspiel seit dem Aufstieg begann für die Mannen von Trainer Tomas Lopez gleich mit einem echten Aufreger. Aus kürzester Distanz bekam der Westumer Christian Fuchs den Ball an den angelegten Arm. Schiedsrichter Oliver Sons entschied auf Elfmeter, den Dominik Kunz zur frühen Gästeführung verwandelte (5. Minute). „Der Elfmeter war ein Witz. Neben der kurzen Distanz war es zuvor auch noch ein hohes Bein“, monierte Lopez. Gästecoach Christoph Fahning pflichtete seinem Kollegen bei: „Aus dieser kurzen Distanz hätte man den Elfmeter nicht geben müssen. Ich kann den Umut der Westumer verstehen.“

Wilde Minuten in Westum

Mit der Führung im Rücken versuchten die favorisierten Gäste Kontrolle ins Spiel zu bekommen, bis ein Torwartfehler die Hausherren auf die Anzeigetafel brachte. Ein harmloser Distanzschuss von Merlin Erens rutschte Emmelshausens Keeper Mathias Tigges zum Ausgleich durch (15.). Dem nicht genug, lagen die Hausherren keine 60 Sekunden später plötzlich selbst in Führung, als Mica Schneider einen Abpraller nach einem Konter verwertete (16.). Auf der Gegenseite profitierten kurz darauf auch die Gäste von einem Patzer des Torhüters. Eine leicht abgerutschte Freistoßflanke von Kunz flog über den unglücklich aussehenden Kai Hengsberg in die Maschen zum 2:2 (27.).

„Es war viel Arbeit für uns. Unter dem Strich ist das Ergebnis gerecht. Wir können sehr viel von heute mitnehmen.“

Westums Trainer Tomas Lopez

Nachdem es mit dem Unentschieden in die Pause gegangen war, erwischte erneut das Hunsrücker Team von Fahning den besseren Start. Jonas Ahlert bediente mit einem mustergültigen Steckpass den tief startenden Mohamad Alhaj, der eiskalt zum 3:2 für den FC einschob (47.). Doch erneut hielt die Führung nicht sonderlich lange. Lediglich fünf Minuten später schlugen die Hausherren ihrerseits zurück und trafen in Person von Maurice Lefevre nach einem Standard zum erneuten Ausgleich (52.).

Im weiteren Verlauf blieb die Begegnung durchaus chancenreich, vor allem in den Schlussminuten machten die Gäste gegen immer müder werdende Gastgeber ordentlich Druck, weitere Tore fielen aber nicht. So stand am Ende ein durchaus leistungsgerechtes Remis zu Buche. Für die Hausherren gleichbedeutend mit dem ersten Punktgewinn, während die Gäste nach ihrem Auftakterfolg nun vier Zähler auf dem Konto haben.

„Westum war uns in Sachen Einstellung und Mentalität deutlich überlegen, sodass sie sich den Punkt verdient haben. Insgesamt geht das Ergebnis dadurch in Ordnung.“

Christoph Fahning, Trainer des FC Emmelshausen-Karbach II

Auch in der Einordnung des Spiels waren sich beide Trainer einig. „Es war viel Arbeit für uns. Unter dem Strich ist das Ergebnis gerecht. Wir können sehr viel von heute mitnehmen“, sagte Lopez. „Von den Chancen her hätten wir den Sieg eher verdient gehabt. Westum war uns aber in Sachen Einstellung und Mentalität deutlich überlegen, sodass sie sich den Punkt verdient haben. Insgesamt geht das Ergebnis dadurch in Ordnung“, befand Fahning.

SG Westum/Löhndorf – FC Emmelshausen-Karbach II 3:3 (2:2)

SG Westum/Löhndorf: Hengsberg – Erens (68. Ramacher), Ossendorf, Schneider (80. Gessner), Weber, Fuchs (55. M. Palm), Pütz (46. Marienfeld), Nachtsheim, Lefevre, Schmitz, Wagner (67. Merken).

FC Emmelshausen-Karbach II: Tigges – Boos, Bürü, D. Kunz (78. Suliq), Alhaj, Ahlert, Gasper, Weber (70. Kasper), M. Kunz (43. Engels), Jannke, Wunderlich (65. Auer).

Schiedsrichter: Oliver Sons (SV Pfaffendorf).

Zuschauer: 120.

Tore: 0:1 Dominik Kunz (5., Handelfmeter), 1:1 Merlin Erens (15.), 2:1 Mica Schneider (16.), 2:2 Kunz (20.), 2:3 Mohamad Alhaj (47.), 3:3 Maurice Lefevre (52.).