In beeindruckender Manier ist der SG Westum/Löhndorf der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga Mitte geglückt. Bereits am fünftletzten Spieltag tütete die Mannschaft des langjährigen Erfolgstrainers Tomas Lopez in der Kreisliga A 5 die Meisterschaft ein und blieb bis zum vorletzten Spieltag gänzlich ungeschlagen. Besonders die Defensive wusste dabei trotz sechs Gegentoren am letzten Spieltag mit insgesamt nur 33 Gegentreffern zu überzeugen. Während die eingespielte Hintermannschaft der Kombinierten aus Sinzig auch in der kommenden Saison in der gleichen Zusammensetzung zur Verfügung steht, muss die Offensive einen erheblichen Aderlass verkraften.

Tore sollen auf mehrere Schultern verteilt werden

Mit Top-Torjäger Thomas Enke (26 Tore) sowie seinem kongenialen Partner Tim Palm (13 Tore) haben ausgerechnet die beiden Akteure ihre Laufbahn beendet, die in der abgelaufenen Saison für weit mehr als die Hälfte der Westumer Tore verantwortlich waren. Einen gleichzusetzenden Ersatz für Enke gibt es nicht, was ohnehin aber so gut wie unmöglich ist. Schließlich war der großgewachsene Mittelstürmer über seine gesamte Karriere hinweg einer der herausragenden Stürmer im Rheinland. Stattdessen sollen die „verloren gegangenen" Tore auf mehrere Schultern verteilt werden. Dazu gehört unter anderem Neuzugang Islam Reggami (TuS Oberwinter), der auf der offensiven Außenbahn und im Sturmzentrum eingesetzt werden kann, ebenso wie der erst 22-jährige Mica Schneider oder Maurice Lefevre.

Wir haben aber dennoch Spieler in unseren Reihen, die diese Lücke gemeinschaftlich schließen und die Tore auffangen können.“

Trainer Tomas Lopez ist trotz des Abschieds seiner treffsichersten Akteure guter Dinge.

„Natürlich haben wir viel Qualität im Sturmzentrum verloren. Wir haben aber dennoch Spieler in unseren Reihen, die diese Lücke gemeinschaftlich schließen und die Tore auffangen können“, meint Lopez. Der erfahrene Coach, der schon 2022/2023 und 2023/2024 mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga spielte, ruft den Klassenerhalt als oberstes Ziel aus, verspürt dabei aber keinerlei Druck. „Der Verein schätzt die Ausgangslage realistisch ein. Wir sind uns darüber bewusst, dass wir in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen müssen. Gelingt uns dies, können wir aber definitiv mithalten. Von daher können wir voller Vorfreude und durchaus selbstbewusst in die Saison gehen. Zumal wir eine gute Vorbereitung hatten", erklärt Lopez.“

Derbys gegen den Oberzissen und Oberwinter als Höhepunkte

Als absolute Highlights stehen die Derbys gegen den SV Oberzissen und den TuS Oberwinter auf dem Programm, aber auch auf das Duell mit dem TuS Mayen direkt am ersten Spieltag freut sich Lopez besonders. „Es ist schön, sich mit solch großen Vereinen messen zu können. Mayen, aber auch Teams wie Anadolu und Metternich werden sicher sehr ambitioniert in die Saison gehen. Ich erwarte aber nicht, dass eine Mannschaft wie Mendig im letzten Jahr sich deutlich absetzen wird. Zudem rechne ich mit einem breit gefächerten Mittelfeld, an das wir uns dranhängen wollen", so Lopez.

SG Westum/Löhndorf

Zugänge: Islami Reggami (Tus Oberwinter), Lucas Gessner (SV Oberzissen), Tim Pütz (eigene A-Jugend), Jannik Fuchs (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Tim Palm, Roderik Speich, Thomas Enke, Niklas Hoffmann (alle Karriereende).

Kader, Tor: Kai Hengsberg, Nick Kotulla, Fabian Dingel, Florian Wahl.

Abwehr: Tom Weber, Julian Schmitz, Julian Merken, Lukas Gaydos, Kevin Marienfeld.

Mittelfeld: Marcel Ossendorf, Kevin Wagner, Merlin Erens, Max Palm, Christian Fuchs, Jannik Fuchs, Lucas Gessner, Tim Pütz, Maurice Lefevre, Islami Reggami, Bastian Ramacher.

Angriff: Mica Schneider, Lukas Nachtsheim, Sebastian Gottschalk.

Trainer: Tomas Lopez.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: keine Angabe.