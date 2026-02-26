SG gastiert in der Augst Westum/Löhndorf legt los und muss fünf Punkte aufholen Daniel Fischer 26.02.2026, 14:17 Uhr

i Merlin Erens (in Blau) ist wieder zurück im Kader der SG Westum/Löhndorf und soll mit seinen Mannschaftskameraden für den Klassenverbleib sorgen. Im ersten Spiel nach der Winterpause gastiert Westum bei der starken SG Augst. Martin Gausmann

Spannung in der Bezirksliga: SG Westum/Löhndorf kämpft gegen den Abstieg und trifft auf die Offensive der SG Augst. Kann der erste Auswärtssieg gelingen, oder bleibt die Serie ohne Punktgewinn bestehen?

Auf die abstiegsbedrohte SG Westum/Löhndorf wartet zum Wiedereinstieg in den Spielbetrieb der Fußball-Bezirksliga Mitte eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Beim Tabellenvierten SG Augst gilt es aus Sicht der Gäste vor allem die starke Offensive des Gegners auszuschalten, um womöglich ausgerechnet bei einem der Top-Teams der Liga den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren.







Artikel teilen

Artikel teilen