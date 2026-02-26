Spannung in der Bezirksliga: SG Westum/Löhndorf kämpft gegen den Abstieg und trifft auf die Offensive der SG Augst. Kann der erste Auswärtssieg gelingen, oder bleibt die Serie ohne Punktgewinn bestehen?
Lesezeit 1 Minute
Auf die abstiegsbedrohte SG Westum/Löhndorf wartet zum Wiedereinstieg in den Spielbetrieb der Fußball-Bezirksliga Mitte eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Beim Tabellenvierten SG Augst gilt es aus Sicht der Gäste vor allem die starke Offensive des Gegners auszuschalten, um womöglich ausgerechnet bei einem der Top-Teams der Liga den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren.