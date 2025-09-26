SG spielt bei Anadolu Koblenz Westum/Löhndorf fährt zur „besten Qualität der Liga“ Daniel Fischer 26.09.2025, 09:40 Uhr

i Im Vorwärtsgang waren die Fußballer der SG Westum/Löhndorf (vorn links mit Islam Reggami) bei der 0:7-Niederlage gegen Ahbach nur selten. Nun steht die schwierige Auswärtsaufgabe bei Anadolu Koblenz an. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mit einem mulmigen Gefühl fährt die SG Westum/Löhndorf zum nächsten Auswärtsspiel. Denn nach zwei Pleiten in Folge gastiert der Bezirksliga-Aufsteiger bei einem der Favoriten, bei Anadolu Koblenz.

Nach den beiden deutlichen Pleiten gegen Weitersburg (1:5) und Ahbach (0:7) wartet auf die SG Westum/Löhndorf die wohl unangenehmste Auswärtsaufgabe der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Als klarer Außenseiter ist die Mannschaft von Trainer Tomas Lopez zu Gast bei Titelanwärter Anadolu Koblenz, der zuletzt immer besser in Fahrt gekommen ist, auf dem Hartplatz der Feste Franz in Lützel (So.







Artikel teilen

Artikel teilen