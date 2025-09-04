Die SG Westum/Löhndorf hat in der Bezirksliga Mitte immer noch keinen Sieg erzielt. Es ist allerdings fraglich, ob dies nun gegen den Favoriten FC Metternich gelingt.

Mit einem weiteren Flutlichtspiel auf dem Westumer Kunstrasenplatz am Freitagabend geht es für die SG Westum/Löhndorf in der Fußball-Bezirksliga Mitte im Rahmen des fünften Spieltages weiter. Zu Gast ab 19.30 Uhr ist mit dem FC Metternich ein Topfavorit auf die Meisterschaft.

Es hat ein paar Tage gedauert, bis bei den Kombinierten aus Westum und Löhndorf die derbe Pleite aus dem Derby beim SV Oberzissen (0:5) verdaut und aufgearbeitet war. „Wir haben darüber gesprochen und müssen daraus lernen. Wir waren in den entscheidenden Momenten immer einen Schritt zu spät und erneut nicht entschlossen genug vor dem Tor“, analysierte Übungsleiter Tomas Lopez rückblickend.

Nach einem zuvor ordentlichen Saisonstart, wenngleich ohne Sieg, geht der Blick beim Aufsteiger nun wieder nach vorn. Vor der Tür steht am Freitagabend eine echte Mammutaufgabe. Mit den ambitionierten Gästen reist einer der Favoriten auf den Aufstieg nach Westum. Zudem sind die Mannen von Trainer Leo de Sousa mit neun Punkten gut gestartet und wussten insbesondere zuletzt beim klaren 7:2-Erfolg in der Vorwoche gegen die SG Augst, von dem auch Lopez Zeuge wurde, zu überzeugen.

„Metternich hat eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern in ihren Reihen, ist sehr gefährlich im Spiel nach vorne und übt viel Druck über ihr Pressing aus“, sagt Lopez über den Gegner. Für seine Mannschaft ist es im fünften Saisonspiel schon der vierte Top-Gegner. Bevor das Programm in den kommenden Wochen zumindest auf dem Papier etwas einfachere Aufgaben mit sich bringt, möchte Lopez dem Favoriten ein Bein stellen. „Es gilt wieder, wie in den ersten Spielen, im Verbund zu verteidigen, eine hohe Intensität auf den Platz zu bringen und eng am Mann zu sein. Wir haben in den ersten Spielen gezeigt, dass wir damit den Gegnern Probleme bereiten können und wollen dies auch gegen Metternich tun“, sagt Lopez.