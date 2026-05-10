Eine ganze Saison nicht ein einziges Heimspiel gewinnen – das Kunststück hat die SG Viertäler Oberwesel bald vollbracht. Im vorletzten Heimspiel gab es ein 1:2 gegen Westum/Löhndorf, die Gäste feierten damit ihren ersten Auswärtserfolg.
Lesezeit 3 Minuten
Eine Serie würde im Oberweseler Rhinelanderstadion reißen – das ist vor dem Absteiger-Duell zwischen der SG Viertäler Oberwesel und der SG Westum/Löhndorf klar gewesen. Aus dem ersten Oberweseler Heimsieg wurde wieder nix, dafür fuhren die Gäste aus dem Landkreis Ahrweiler nach 13 Pleiten im 14.