2:1-Sieg am Rhein Westum feiert in Oberwesel den ersten Auswärtssieg Michael Bongard 10.05.2026, 20:28 Uhr

i Erik Dietel (links, in Weiß, rechts Lukas Kriewel) brachte Viertäler Oberwesel früh mit seinem ersten Bezirksliga-Tor in Front. Marcel Ossendorf (links) drehte die Partie komplett für Westum/Löhndorf, Ossendorf traf mit der letzten Aktion zum 2:1-Sieg für die Gäste. hjs-Foto

Eine ganze Saison nicht ein einziges Heimspiel gewinnen – das Kunststück hat die SG Viertäler Oberwesel bald vollbracht. Im vorletzten Heimspiel gab es ein 1:2 gegen Westum/Löhndorf, die Gäste feierten damit ihren ersten Auswärtserfolg.

Eine Serie würde im Oberweseler Rhinelanderstadion reißen – das ist vor dem Absteiger-Duell zwischen der SG Viertäler Oberwesel und der SG Westum/Löhndorf klar gewesen. Aus dem ersten Oberweseler Heimsieg wurde wieder nix, dafür fuhren die Gäste aus dem Landkreis Ahrweiler nach 13 Pleiten im 14.







Artikel teilen

Artikel teilen