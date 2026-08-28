Auswärts in Weitersburg Wer verteidigt beim SV Binningen neben Fabian Röhrig? Michael Bongard 28.08.2026, 16:02 Uhr

i Nach dem Abbruch gegen Oberzissen (Nachholtermin am 30. September) geht es für den SV Binningen (in Blau) um (von links) Torwart Mike Lauxen, Arlind Schmitt, Johannes Kirsch und Carsten Kasper am Sonntag (15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Weitersburg weiter. Sascha Berkele

Erkämpft sich der Neuling SV Binningen auswärts beim SV Weitersburg seinen allerersten Punkt in der Bezirksliga Mitte? Das käme jedenfalls einer großen Überraschung gleich. Die Abbruchpartie gegen Oberzissen ist derweil schon neu terminiert.

Neben Mitaufsteiger BSC Güls ist der SV Binningen die einzige Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte, die noch keinen einzigen Punkt eingefahren hat. Am vierten Spieltag gastieren die Eifeler am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenachten SV Weitersburg (bisher vier Punkte aus drei Begegnungen).







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