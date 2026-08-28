Erkämpft sich der Neuling SV Binningen auswärts beim SV Weitersburg seinen allerersten Punkt in der Bezirksliga Mitte? Das käme jedenfalls einer großen Überraschung gleich. Die Abbruchpartie gegen Oberzissen ist derweil schon neu terminiert.
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Neben Mitaufsteiger BSC Güls ist der SV Binningen die einzige Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte, die noch keinen einzigen Punkt eingefahren hat. Am vierten Spieltag gastieren die Eifeler am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenachten SV Weitersburg (bisher vier Punkte aus drei Begegnungen).