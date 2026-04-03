Mörschbach gegen FCEK II Wer ist die Hunsrücker Nummer eins in der Bezirksliga? Michael Bongard 03.04.2026, 17:31 Uhr

i Im Hinspiel tanzte die SG Mörschbach um Spielertrainer Simon Peifer (rotes Trikot) den FC Emmelshausen-Karbach II um Tim Kasper aus und gewann vor den Augen des ehemaligen Emmelshausener Abwehrchefs Andi Retzmann mit 3:2. Fast punktgleich gehen beide nun ins Rückspiel an Karsamstag (14.45 Uhr) im Argenthaler Waldstadion: Mörschbach (39 Punkte) ist Fünfter, der FCEK II (38 Zähler) Siebter. hjs-Foto

Derby auf Augenhöhe in der Bezirksliga Mitte: Die SG Mörschbach (5.) begrüßt am Karsamstag um 14.45 Uhr im Argenthaler Waldstadion den FC Emmelshausen-Karbach II (7.). Mörschbach liegt nur einen Punkt vor dem FCEK II.

Wer ist die beste Mannschaft aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der Fußball-Bezirksliga Mitte? Der Tabellenfünfte SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen geht nach vier Siegen in Serie selbstbewusst ins Derby am Karsamstag (14.45 Uhr) im Argenthaler Waldstadion gegen den Tabellensiebten FC Emmelshausen-Karbach II, der bei einem Punkt weniger aber mit einem Auswärtserfolg am Gastgeber wieder vorbeiziehen kann.







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