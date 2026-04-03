Derby auf Augenhöhe in der Bezirksliga Mitte: Die SG Mörschbach (5.) begrüßt am Karsamstag um 14.45 Uhr im Argenthaler Waldstadion den FC Emmelshausen-Karbach II (7.). Mörschbach liegt nur einen Punkt vor dem FCEK II.
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Wer ist die beste Mannschaft aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der Fußball-Bezirksliga Mitte? Der Tabellenfünfte SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen geht nach vier Siegen in Serie selbstbewusst ins Derby am Karsamstag (14.45 Uhr) im Argenthaler Waldstadion gegen den Tabellensiebten FC Emmelshausen-Karbach II, der bei einem Punkt weniger aber mit einem Auswärtserfolg am Gastgeber wieder vorbeiziehen kann.