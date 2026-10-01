Derby in Emmelshausen
Wer geht bei der SG Liebshausen ab sofort ins Tor?
Schmerzverzerrtes Gesicht bei Silas Kiefer: Der Torwart der SG Liebshausen hat sich beim 6:4 gegen den Ahrweiler BC II am Hüftbe
Schmerzverzerrtes Gesicht bei Silas Kiefer: Der Torwart der SG Liebshausen hat sich beim 6:4 gegen den Ahrweiler BC II am Hüftbeuger verletzt und fällt wochenlang aus. Weil auch Stammkeeper Leon Roth verletzt ist, hat Liebshausen nun ein echtes Torwartproblem.
B&P Schmitt

Leon Roth verletzt, und jetzt hat es auch Silas Kiefer erwischt: Die SG Liebshausen hat vor dem Derby am Samstag beim FC Emmelshausen-Karbach II ein Torwartproblem.

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Das einzige Rhein-Hunsrück-Duell in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht am Samstag um 17.30 Uhr in Emmelshausen an: Der FC Emmelshausen-Karbach II (10. Platz/10 Punkte) begrüßt den Lokalrivalen SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (9. Platz/11 Punkte), der seit Sonntag ein handfestes Torwartproblem hat.
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