Leon Roth verletzt, und jetzt hat es auch Silas Kiefer erwischt: Die SG Liebshausen hat vor dem Derby am Samstag beim FC Emmelshausen-Karbach II ein Torwartproblem.
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Das einzige Rhein-Hunsrück-Duell in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht am Samstag um 17.30 Uhr in Emmelshausen an: Der FC Emmelshausen-Karbach II (10. Platz/10 Punkte) begrüßt den Lokalrivalen SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (9. Platz/11 Punkte), der seit Sonntag ein handfestes Torwartproblem hat.