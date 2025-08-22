Nach einem guten Start mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien empfängt der SV Weitersburg als Favorit den noch punktlosen TuS Oberwinter zum zweiten Heimspiel der Saison. Das Spiel steigt am Sonntag ab 15 Uhr.

Auch wenn in der Vorwoche beim unangenehmen Auswärtsspiel in Oberwesel nicht mehr als ein Remis (2:2) herausgesprungen ist, können die Verantwortlichen beim SVW durchaus zufrieden auf den Saisonstart blicken, zumal die Mannschaft von Trainer David Koca beim Gastspiel am Rhein zwei Rückstände jeweils wettmachte.

„Die Spiele gegen Oberwinter waren immer knapp.“

Weitersburgs Trainer David Koca

Zurück in der eigenen Wohlfühloase, wo am ersten Spieltag ein klarer 5:1-Erfolg über die SG 2000 Mülheim-Kärlich II gefeiert werden konnte, geht es gegen den noch punktlosen TuS Oberwinter. Das einstige Schwergewicht der Bezirksliga ist nach einigen Veränderungen, darunter einem Trainerwechsel im Sommer, noch nicht wirklich in Fahrt gekommen. Unterschätzen möchte Koca den Gegner trotz bislang zwei Niederlagen aber keinesfalls. „Die Spiele gegen Oberwinter waren immer knapp. Nach einem Trainerwechsel kann es eben etwas dauern, bis die Automatismen drin sind. Individuell verfügen sie ohne Zweifel über starke Spieler“, warnt Koca.

Bei seiner eigenen Mannschaft geht es dem Übungsleiter vor allem um eine konstant gute Leistung über die vollen 90 Minuten. „Wir wollen und müssen über das gesamte Spiel ohne Schwächephasen unsere Leistung auf den Platz bringen. Setzen wir unsere Inhalte aus dem Training um, stehen die Chancen gut“, sagt Koca. In Sachen Personal steht dem Coach bis auf die Langzeitverletzten der gesamte Kader zur Verfügung, was auf der einen Seite jede Menge taktische Möglichkeiten und auf der anderen Seite die berüchtigte Qual der Wahl mit sich bringt. „Die Jungs sind alle heiß und fast alle an Bord, was uns enorm viel Flexibilität gibt. Wir werden sehen, für wen wir uns letztendlich entscheiden“, sagt Koca.