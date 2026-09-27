In der 23. Minute kippte die Partie, nachdem die Hausherren einen Spieler wegen eines Handspiels im Strafraum verloren. Dabei hatte alles so gut angefangen durch einen frühen Führungstreffer. Am Ende hagelte es zwei weitere Rote Karten.

Jede Serie reißt einmal – so musste Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg im Heimspiel gegen den SV Oberzissen erstmals dem Gegner die drei Punkte überlassen. Sechs Tore beim 2:4 (1:3), dazu drei Rote Karten – es war einiges los.

Doch der Reihe nach.