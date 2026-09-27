Sechs Tore, drei Rote Karten
Weitersburgs Heim-Siegesserie reißt gegen Oberzissen
Weitersburgs Phileas Küstermann (hier grätschend beim Spiel gegen Anadolou Koblenz) sah in der Nachspielzeit bei der Heimniederl
Weitersburgs Phileas Küstermann (hier grätschend beim Spiel gegen Anadolou Koblenz) sah in der Nachspielzeit bei der Heimniederlage gegen den SV Oberzissen die Rote Karte für ein (angeblich) grobes Foulspiel. Im Nachhinein waren sich Protagonisten beider Teams einig, dass dies überzogen war. Dennoch war es bereits die vierte Rote Karte für Weitersburg in der noch jungen Saison.
Wolfgang Heil

In der 23. Minute kippte die Partie, nachdem die Hausherren einen Spieler wegen eines Handspiels im Strafraum verloren. Dabei hatte alles so gut angefangen durch einen frühen Führungstreffer. Am Ende hagelte es zwei weitere Rote Karten.

Lesezeit 2 Minuten
Jede Serie reißt einmal – so musste Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg im Heimspiel gegen den SV Oberzissen erstmals dem Gegner die drei Punkte überlassen. Sechs Tore beim 2:4 (1:3), dazu drei Rote Karten – es war einiges los.Doch der Reihe nach.
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