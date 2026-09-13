Nach einer Tätlichkeit sieht Weitersburgs Marcel Berg die Rote Karte, dennoch findet die SG Augst nie wirklich in das Spiel und muss die Tabellenführung abgeben.
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Der Spitzenreiter ist gestürzt: Nach einer 1:2 (1:1)-Niederlage beim SV Weitersburg muss die SG Augst Eitelborn den „Platz an der Sonne“ räumen. Besonders ärgerlich: Die SG lag früh in Führung und spielte seit der 9. Minute in Überzahl. „Weitersburg hatte den größeren Willen“, erkannte Augst-Trainer Patrick Birkner an.