2:1 gegen SG Augst Weitersburger stürzen in Unterzahl den Tabellenführer Matthias Schlenger 13.09.2026, 19:03 Uhr

i Trotz früher Unterzahl hatten die Weitersburger, wie hier im Spiel gegen Anadolu, Grund zum Jubeln. Wolfgang Heil

Nach einer Tätlichkeit sieht Weitersburgs Marcel Berg die Rote Karte, dennoch findet die SG Augst nie wirklich in das Spiel und muss die Tabellenführung abgeben.

Der Spitzenreiter ist gestürzt: Nach einer 1:2 (1:1)-Niederlage beim SV Weitersburg muss die SG Augst Eitelborn den „Platz an der Sonne“ räumen. Besonders ärgerlich: Die SG lag früh in Führung und spielte seit der 9. Minute in Überzahl. „Weitersburg hatte den größeren Willen“, erkannte Augst-Trainer Patrick Birkner an.







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