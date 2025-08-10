Der SV Weitersburg hat die neue Saison in der Bezirksliga Mitte so begonnen, wie er die alte hat enden lassen: mit einer starken Leistung. Zudem bringt der 5:1-Erfolg gegen die SG Mülheim-Kärlich II die Tabellenführung.

Auch in der Höhe durchaus verdient ist der SV Weitersburg mit einem überzeugenden Sieg gegen die Rheinlandliga-Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich in die Saison gestartet. Der klare 5:1-Erfolg macht die Weitersburger zum ersten Tabellenführer der neuen Saison.

Eine „reife Leistung“ attestierte Weitersburgs Trainer David Koca seiner Mannschaft nach dem gelungenen Auftakt. Vorne wie gewohnt äußerst spielfreudig und hinten im Vergleich zu vielen Spielen der Vorsaison deutlich stabiler, wurde der SVW seiner Favoritenrolle gegen die Gäste aus Mülheim-Kärlich gerecht.

Marcel Berg besorgt nach Ecke die Führung für SVW

Trotz Feldüberlegenheit vom Start weg dauerte es aber bis zur Mitte der ersten Halbzeit, bis die Hausherren aus ihrer Dominanz Profit schlagen konnten. Eine Eckballvariante landete auf dem Kopf von Marcel Berg, der zur Führung traf (27.). Beim 2:0 nur wenige Minuten später spielte Berg erneut eine entscheidende Rolle: Dieses Mal legte der Flügelspieler über rechts mustergültig für Mattes Häusler auf, der nur noch einschieben musste (30.).

Mit dem 2:0 ging es in die Pause, ehe kurz nach Wiederanpfiff die Gäste ihre beste Phase des Spiels hatten. Der eingewechselte Elias Mohebzada setzte sich stark gegen beide Weitersburger Innenverteidiger durch und verkürzte auf 1:2 (52.). In den nachfolgenden Minuten blieben die Gäste am Drücker, erspielten sich zwei weitere gute Möglichkeiten, darunter eine Top-Gelegenheit durch Tobias Kervelat (54.), kamen aber nicht zum Ausgleich.

„Wir hatten den Gegner von Beginn an im Griff und waren bis auf wenige Ausnahmen dominant. Das war eine reife und souveräne Leistung von den Jungs.“

David Koca, Trainer des SV Weitersburg

Im Gegenzug verursachte Mülheims Torhüter Jonas Horn beim Rauslaufen nach einer Flanke gegen Oscar Mers einen Foulelfmeter, der die Entscheidung bringen sollte. Lars Velten verwandelte (55.) sicher und brachte seinem Team die nötige Sicherheit zurück. Weitersburg war fortan wieder spielbestimmend und schraubte in der Schlussphase mit Toren von erneut Velten (62.) und Häusler (80.) nach jeweils sehenswerten Angriffen das Ergebnis in die Höhe.

Entsprechend zufrieden gab sich Koca und sagte: „Wir hatten den Gegner von Beginn an im Griff und waren bis auf wenige Ausnahmen dominant. Das war eine reife und souveräne Leistung von den Jungs, gerade mit Blick auf den frühen Zeitpunkt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem guten Start und vor allem unserer Defensivleistung.“ Auf der anderen Seite musste die abermals in vielen Teilen erneuerte und sehr junge Gästemannschaft um den neuen Trainer Ahmet Akbulut gleich zum Auftakt eine gehörige Portion Lehrgeld bezahlen. „Insgesamt hat Weitersburg ohne Frage verdient gewonnen. Wir waren nach dem Anschluss aber dran, bis uns der Elfmeter das Genick gebrochen hat. Der Gegner war erfahrener und klarer in den wichtigen Situationen. Wir müssen vorne konsequenter werden und in der Defensive deutlich schneller umschalten“, erklärte Akbulut.

SV Weitersburg – SG Mülheim-Kärlich II 5:1 (2:0)

SV Weitersburg: Strobel – P. Velten (85. Kreil), Berg, Küstermann, Mers (74. Heldt), Häusler, Schmidt, Noß (65. Jösch), Köhler (81. Harmash), Denysiuk (17. Amedov), L. Velten.

SG 2000 Mülheim-Kärlich II: Horn – Rron, Kesselheim, Karvelat, Häuber (46. Mohebzada), Schmidt, Douwa (46. Schmitt), Hinz (62. Berghoff), Pede (81. Koch), Vulicevic (73. Zabert), Kuhn.

Schiedsrichter: Sebastian Fiege (Dommershausen).

Zuschauer: 116.

Tore: 1:0 Berg (27.), 2:0 Häusler (30.), 2:1 Mohebzada (52.), 3:1, 4:1 L. Velten (55., Foulelfmeter, 62.), 5:1 Häusler (80.).