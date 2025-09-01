Am Dienstagabend gastiert der SV Weitersburg im Bezirksliga-Duell beim FC Emmelshausen-Karbach II – und hofft im Vorderhunsrück auf einen Sieg.

Mit der auf Dienstagabend (19.30 Uhr) verlegten Partie bei der Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach schließt der SV Weitersburg den vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte ab. In Emmelshausen möchte Trainer David Koca mit seinem Team weiter ungeschlagen bleiben.

Fünf Zähler sammelte der SV Weitersburg in den ersten drei Spielen. Eine ordentliche Bilanz aus einem machbaren Auftaktprogramm, schließlich ging die Koca-Elf bislang noch nicht als Verlierer vom Platz, wenngleich die in der Schlussphase verschenkte 3:1-Führung aus dem vergangenen Ligaspiel gegen Oberwinter äußerst ärgerlich war und noch wenig nachhängt. Die dort „verlorenen“ Zähler möchte sich der SVW nun bei der schwierigen Auswärtsaufgabe im Hunsrück zurückholen.

„Wir spielen auf Sieg, auch wenn der Gegner über viel Qualität verfügt. Ein Sieg in Emmelshausen würde die zwei liegen gelassenen Zähler gegen Oberwinter fast vergessen machen“, erklärt Koca, dessen Mannschaft in der Vorwoche eine starke Leistung bei der 0:2-Niederlage im Rheinlandpokal gegen Ahrweiler BC zeigte.

Die Hausherren ihrerseits verfügen über einen zweifelsfrei starken Kader mit einigen oberligaerfahrenen Akteuren, sind bislang mit vier Punkten aber noch verhalten aus den Startlöchern gekommen. „Emmelshausen ist unabhängig von den ersten Ergebnissen ein absolutes Brett. Dort abends unter Flutlicht zu spielen, ist eine große Herausforderung. Wir brauchen einen guten Tag und wollen an die Top-Leistung aus dem Pokal anknüpfen “, sagt Koca.

Bei seiner eigenen Mannschaft fehlt es bislang noch an der Konstanz, ein ganzes Spiel mit der gleichen Intensität durchzuziehen. „Es sind die gleichen Inhalte, an denen wir arbeiten. Wir brauchen 90 gute Minuten ohne Schwächephase und wollen ungeschlagen bleiben“, meint Koca.