SVW zeigt sich selbstbewusst Weitersburg will Serie gegen Emmelshausen ausbauen Daniel Fischer 05.03.2026, 12:37 Uhr

i Weitersburgs Trainer David Koca ist mit seinem Team seit sieben Spielen ungeschlagen. Jörg Niebergall

Die beiden formstärksten Teams der Liga treffen im direkten Duell aufeinander. Bleibt Weitersburg auch im achten Spiel ungeschlagen?

Nach dem souveränen Auftaktsieg beim TuS Oberwinter (5:0) wartet auf den SV Weitersburg am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte ein anderes Kaliber. Zu Gast am Sonntag um 15 Uhr im Weiherstadion ist im Duell der beiden formstärksten Mannschaften der Liga die Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, die in der Vorwoche ebenfalls zu überzeugen wusste und auch im Hinspiel als Sieger vom Platz ging.







