Die beiden formstärksten Teams der Liga treffen im direkten Duell aufeinander. Bleibt Weitersburg auch im achten Spiel ungeschlagen?
Lesezeit 1 Minute
Nach dem souveränen Auftaktsieg beim TuS Oberwinter (5:0) wartet auf den SV Weitersburg am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte ein anderes Kaliber. Zu Gast am Sonntag um 15 Uhr im Weiherstadion ist im Duell der beiden formstärksten Mannschaften der Liga die Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach, die in der Vorwoche ebenfalls zu überzeugen wusste und auch im Hinspiel als Sieger vom Platz ging.