Spannung in der Eifel: Im Kampf gegen die Durststrecke trifft der SV Weitersburg auf den heimstarken TuS Ahbach. Schafft der SVW die Überraschung im Duell der punktgleichen Nachbarn?
Lesezeit 1 Minute
Im letzten Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht für den SV Weitersburg die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Am Samstagabend (18 Uhr) gastiert der SVW in der Eifel beim punktgleichen Tabellennachbarn TuS Ahbach, wo die Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg beendet werden soll.