Nach sieben Spielen ohne Sieg Weitersburg will in Ahbach die drei Punkte mitnehmen Daniel Fischer 15.05.2026, 13:57 Uhr

i David Koca, Trainer des SV Weitersburg, will einen ordentlichen Saisonabschluss hinlegen. Jörg Niebergall

Spannung in der Eifel: Im Kampf gegen die Durststrecke trifft der SV Weitersburg auf den heimstarken TuS Ahbach. Schafft der SVW die Überraschung im Duell der punktgleichen Nachbarn?

Im letzten Auswärtsspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte steht für den SV Weitersburg die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Am Samstagabend (18 Uhr) gastiert der SVW in der Eifel beim punktgleichen Tabellennachbarn TuS Ahbach, wo die Durststrecke von sieben Spielen ohne Sieg beendet werden soll.







Artikel teilen

Artikel teilen