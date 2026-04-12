SVW und HSV trennen sich 2:2 Weitersburg und Neuwied hätten sich mehr erwünscht Daniel Fischer 12.04.2026, 20:35 Uhr

i Nach langer Verletzung wurde Adrian Knop in der zweiten Hälfte eingewechselt, und noch keine drei Minuten im Spiel, erzielte der Stürmer den 2:2-Ausgleich für den SV Weitersburg im Heimspiel gegen den HSV Neuwied. Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte endet das Duell zwischen SV Weitersburg und HSV Neuwied mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Zwei Rückstände aufgeholt, doch am Ende bleibt es bei einem Punkt für den enttäuschten Gastgeber.

Der SV Weitersburg ist am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht über ein Remis gegen den formstarken HSV Neuwied hinausgekommen. Die Partie endete 2:2 (1:2). Die Gastgeber holten zweimal einen Rückstand auf, dennoch konnten die Gäste mit dem Ergebnis am Ende wesentlich besser leben als der SVW.







Artikel teilen

Artikel teilen