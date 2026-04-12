SVW und HSV trennen sich 2:2
Weitersburg und Neuwied hätten sich mehr erwünscht
Nach langer Verletzung wurde Adrian Knop in der zweiten Hälfte eingewechselt, und noch keine drei Minuten im Spiel, erzielte der
Nach langer Verletzung wurde Adrian Knop in der zweiten Hälfte eingewechselt, und noch keine drei Minuten im Spiel, erzielte der Stürmer den 2:2-Ausgleich für den SV Weitersburg im Heimspiel gegen den HSV Neuwied.
Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte endet das Duell zwischen SV Weitersburg und HSV Neuwied mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Zwei Rückstände aufgeholt, doch am Ende bleibt es bei einem Punkt für den enttäuschten Gastgeber.

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Der SV Weitersburg ist am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht über ein Remis gegen den formstarken HSV Neuwied hinausgekommen. Die Partie endete 2:2 (1:2). Die Gastgeber holten zweimal einen Rückstand auf, dennoch konnten die Gäste mit dem Ergebnis am Ende wesentlich besser leben als der SVW.

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