In der Fußball-Bezirksliga Mitte endet das Duell zwischen SV Weitersburg und HSV Neuwied mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Zwei Rückstände aufgeholt, doch am Ende bleibt es bei einem Punkt für den enttäuschten Gastgeber.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Weitersburg ist am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht über ein Remis gegen den formstarken HSV Neuwied hinausgekommen. Die Partie endete 2:2 (1:2). Die Gastgeber holten zweimal einen Rückstand auf, dennoch konnten die Gäste mit dem Ergebnis am Ende wesentlich besser leben als der SVW.