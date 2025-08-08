Während der SV Weitersburg an die starke vergangene Bezirksligasaison anknöpfen möchte, geht es für die SG Mülheim-Kärlich II wieder einmal um den Klassenverbleib. Beide Klubs treffen am Sonntag aufeinander.

Mit einem qualitativ in der Breite verstärkten Kader und einer guten Vorbereitung im Rücken trifft der SV Weitersburg zum Ligaauftakt am Sonntag (15 Uhr) als Favorit auf die Rheinlandliga-Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich.

Nur in den ersten beiden Testspielen gegen die Rheinlandligisten aus Immendorf und Mendig (jeweils 2:3) setzte es für den SV Weitersburg knappe Niederlagen. Ansonsten steht für das Team von Trainer David Koca eine ergebnistechnisch erfolgreiche Vorbereitung, in der es neben der Integration der neuen Spieler vor allem um die Verbesserung der Defensive ging, zu Buche.

David Koca, Trainer des SV Weitersburg

„Die Jungs haben das Programm voll durchgezogen, sodass ich zufrieden bin. Im Defensivverhalten haben wir Fortschritte gemacht. Es wird aber sicherlich ein paar Wochen dauern, bis wir alle Abläufe komplett drin haben“, resümiert Koca die Vorbereitung.

Für den Auftakt gegen Mülheim-Kärlich II hat sich der SVW bewusst mit einem „Derby-Testspiel“ gegen den SV Niederwerth (6:2) in Stimmung gebracht. „Wir wollten uns damit vom Gefühl her optimal vorbereiten und haben den Test als Generalprobe genutzt. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich wieder um Punkte geht“, erklärt Koca.

Einmal mehr sind die Gäste, bei denen im Sommer ein größerer Umbruch stattgefunden hat, nur schwer einzuschätzen. Nichtsdestotrotz gehen die Gastgeber mit Blick auf die Vorsaison, in der es zwei Siege in den direkten Duellen zu bejubeln gab, als Favorit ins Spiel. Der Fokus des Übungsleiters liegt dabei aber ohnehin gänzlich auf der eigenen Mannschaft, die nach derzeitigem Stand bis auf die Langzeitverletzten voll zur Verfügung steht. „Wir starten mit einem Heimspiel, was zusätzlich Motivation mit sich bringt. Wir wollen direkt eine gute Leistung auf den Platz bringen und natürlich mit drei Punkten erfolgreich in die Saison starten“, erklärt Koca.

Ahmet Akbulut trainiert Mülheimer Reserve

Derweil steht die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich vor ihrer mittlerweile 15. Saison in der Bezirksliga Mitte. Von einem gestandenen Bezirksligisten kann dennoch kaum eine Rede sein, da die Mannschaft Jahr für Jahr mit den nachrückenden Talenten aus der eigenen Jugend bestückt wird und sich immer wieder neu finden muss.

So wird auch die Mannschaft, die beim SV Weitersburg den Saisonauftakt bestreiten wird, ein anderes Gesicht haben als die Elf, die am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit den Klassenverbleib feierte. Ebenfalls neu ist die Personalie des Trainers, denn auf Marcus Fritsch, der aus privaten Gründen kürzertreten wollte, folgte in der Sommerpause Ahmet Akbulut.

„Wir werden uns wieder mächtig Strecken müssen, um unser Ziel des Klassenerhaltes zu erreichen.“

Ahmet Akbulut, Trainer der SG Mülheim-Kärlich II

Der letztjährige Trainer der U19 kennt Verein sowie den Großteil des Kaders bestens und ist sich auch im Klaren, was seine junge Mannschaft in der Liga erwarten wird: „Wir werden uns wieder mächtig Strecken müssen, um unser Ziel des Klassenerhaltes zu erreichen. Mit Weitersburg, Anadolu Spor Koblenz und Untermosel haben wir ein äußerst strammes Auftaktprogramm, welches unseren Talenten direkt aufzeigen wird, wie es in der Liga und im Seniorenbereich generell zugeht.“

Mit den Wochen der Vorbereitung zeigte sich Akbulut zufrieden, wenngleich die Testspielergebnisse eher wechselhaft und kaum aussagekräftig verliefen. Siege gegen die A-Ligisten Rot-Weiss Koblenz II (3:1) und Niederwerth (3:2) stehen die Niederlagen gegen Ransbach-Baumbach (1:4) und Klassenkonkurrent FC Karbach-Emmelshausen II (1:6) gegenüber. Akbulut konnte aber dennoch wichtige Rückschlüsse ziehen: „Man hat gemerkt, dass wir in den Tests, in denen wir Unterstützung aus der ersten Mannschaft hatten, wesentlich besser agiert haben. Das liegt nicht nur an der besseren Qualität, sondern vielmehr in der Erfahrung dieser Akteure. Der blutjunge Stamm unseres Kaders benötigt diese Erfahrung, um in der Liga konkurrenzfähig zu sein.“