SVW gegen Germania endet 1:1 Weitersburg stoppt die Metternicher Siegesserie Daniel Fischer 10.05.2026, 20:12 Uhr

i Im Hinspiel in Metternich lieferte sich die Germania (in Blau) und der SV Weitersburg ein Neun-Tore-Spektakel, das Rückspiel in Weitersburg endete nun 1:1. Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte endete das Duell SV Weitersburg gegen FC Metternich mit einem spannenden 1:1. Beide Teams mussten improvisieren, doch am Ende konnten sie mit dem Unentschieden gut leben.

Der SV Weitersburg und der FC Metternich haben sich am drittletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte ohne Sieger voneinander getrennt und 1:1 (1:0) gespielt. Weitersburg holte damit nach zwei Pleiten in Folge wieder einen Punkt, während Metternichs Siegesserie nach acht Siegen in Serie riss.







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