In der Fußball-Bezirksliga Mitte endete das Duell SV Weitersburg gegen FC Metternich mit einem spannenden 1:1. Beide Teams mussten improvisieren, doch am Ende konnten sie mit dem Unentschieden gut leben.
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Der SV Weitersburg und der FC Metternich haben sich am drittletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte ohne Sieger voneinander getrennt und 1:1 (1:0) gespielt. Weitersburg holte damit nach zwei Pleiten in Folge wieder einen Punkt, während Metternichs Siegesserie nach acht Siegen in Serie riss.