Die bislang beste Bezirksligasaison seit dem Aufstieg vor drei Jahren liegt hinter dem SV Weitersburg. Als Tabellenvierter (punktgleich mit dem Tabellendritten Untermosel) übertraf die Mannschaft von Trainer David Koca das selbst gesteckte Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes deutlich. Unmittelbar vor dem Start in die neue Spielzeit stehen die Zeichen für eine ähnlich erfolgreiche Saison keinesfalls schlecht. Nicht ein einziger Leistungsträger hat den Verein verlassen. Auf der anderen Seite konnte der in der Vorsaison recht kleine Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärkt werden.

Trio kommt vom SC Vallendar

Zu den Neuzugängen zählen die Brüder Pascal und Lars Velten, die ebenso wie Stürmer Mattes Häusler vom SC Vallendar gekommen sind, sowie Rückkehrer Devin Amedov (TuS Mayen), der beim SVW schon vor zwei Jahren mit 28 Einsätzen eine tragende Rolle gespielt hatte. „Wir wollten den Kader nicht nur breiter, sondern auch insgesamt besser machen. Ich denke, dies ist uns ganz gut gelungen", zeigt sich Koca mit der Zusammenstellung des Teams hochzufrieden. An den Zielen hat sich in Weitersburg trotz der starken Vorsaison und des großen Potenzials in der Mannschaft aber nichts geändert. In Sachen Tabelle bleibt ein einstelliger Platz das oberste Ziel.

„Defensiv wollen wir stabiler werden, dann ist erneut ein einstelliger Tabellenplatz mehr als realistisch.“

Weitersburgs Trainer David Koca

Raum für Verbesserungen sieht Koca dabei vor allem in der Defensive. „Wir hatten am Ende trotz Platz vier ein negatives Torverhältnis, was vor allem an den vielen Gegentoren lag. Daher ist klar, woran wir in erster Linie arbeiten. Defensiv wollen wir stabiler werden, dann ist erneut ein einstelliger Tabellenplatz mehr als realistisch“, erklärt der Übungsleiter. Trotz des größeren Augenmerks auf der Defensive soll der SVW aber auch weiterhin vor allem für attraktiven Offensivfußball stehen. „Die Handschrift, die in erster Linie für einen mutigen Offensivfußball steht, muss weiterhin erkennbar sein. Wir wollen, dass die Leute bei uns ansehnlichen und intensiven Fußball zu sehen bekommen und mit Blick darauf gerne ins Stadion kommen", sagt Koca.

Trainer Koca sieht keinen Überflieger in der Liga

Als Favoriten sieht er in der kommenden Saison den SV Anadolu und den FC Metternich, wenngleich Koca an der Spitze keinen Alleingang wie den des SV Mendig in der Vorsaison erwartet. Insgesamt glaubt Koca an eine recht ausgeglichene Liga, zu deren Start der SVW die Reserve der SG Mülheim-Kärlich (10. August) empfängt. „In der oberen Tabellenhälfte wird es wahrscheinlich relativ eng zugehen und auch insgesamt wird vieles enger zusammenrücken. Wir wollen zum Auftakt gegen Mülheim-Kärlich natürlich direkt erfolgreich sein. Es wird aber noch bis Mitte oder Ende September dauern, bis wir uns komplett gefunden haben werden. Die neuen Spieler müssen die Philosophie erst noch vollständig verinnerlichen. Dies braucht trotz einer intensiven Vorbereitung seine Zeit", so Koca.

SV Weitersburg

Zugänge: Lars Velten, Pascal Velten, Mattes Häusler (alle SC Vallendar), Robin Heldt (VfR Eintracht Koblenz), Devin Amedov (TuS Mayen), Paul Kern (TuS Immendorf), Enrico Hilland (SV Laufenburg).

Abgänge: Felix Lehmann (SG Mülheim-Kärlich), Christoph Heymann, Colin Püschel (beide eigene 2. Mannschaft).

Kader, Tor: Tom Strobel, Leo Hasani, Georg Gorin.

Abwehr: Albin Shkreta, Marcel Berg, Niklas Jösch, Pascal Velten, Scarly Köhler, Lucas Schmidt, Nico Werner, Zakhar Harmash, Phileas Küstermann.

Mittelfeld: Orangel Köhler, Devin Amedov, Paul Kern, Oleh Denysiuk, Enrico Hilland, Moritz Kreil, Marcel Christ, Tim Lauer, Oscar Mers, Lucas Pietrusky, Jakob Noß.

Angriff: Adrian Knop, Lars Velten, Mattes Häusler, Christian Görtz, Robin Heldt.

Trainer: David Koca.

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten: Anadolu Koblenz, Metternich.