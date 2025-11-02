Germania unterliegt SVW 3:4 Weitersburg spielt effektiv und jubelt in Metternich Jan Müller 02.11.2025, 20:18 Uhr

i In einem guten und spannenden Bezirksligaderby hat sich der SV Weitersburg (gelbe Trikots) mit 4:3 beim FC Metternich durchgesetzt. Wolfgang Heil

Eine kleine Überraschung hat es im Derby am Trifter Weg in Metternich gegeben: Die gastgebende Germania unterlag dem SV Weitersburg.

Während der FC Germania Metternich durch die 3:4 (0:1)-Niederlage die Chance verpasst hat, den Abstand auf den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu verkürzen, hatte der SV Viktoria Weitersburg im Lokalduell nicht nur allen Grund zum Jubeln, sondern sicherte sich durch den Auswärtserfolg den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Partien.







