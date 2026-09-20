In der Fußball-Bezirksliga Mitte triumphiert der SV Weitersburg mit 4:1 über den FC Rot-Weiss Koblenz II. Herausragend: Torschütze Lauer mit zwei Treffern.
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Der SV Weitersburg hat die Oberliga-Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz mit 4:1 (0:0) geschlagen und setzt damit seinen Höhenflug in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter fort. Die erste halbe Stunde kamen die Weitersburger nur schwer ins Spiel und hatten Glück, dass der Torschuss des Koblenzer Kapitäns Jan Henrich am Pfosten abprallte.