Weitersburg rechnet mit ungemütlichem Jahresausklang

Für den SV Weitersburg ist es in der letzten Zeit sehr gut gelaufen, auch wenn das Unentschieden zuletzt in Mülheim-Kärlich etwas ärgerlich war. Ärgerlich war auch das Remis im Hinspiel gegen die SG Viertäler Oberwesel, die nun erneut der Gegner ist.
Lesezeit 1 Minute
Zum Jahresabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der SV Weitersburg Abstiegskandidat SG Viertäler Oberwesel. Dabei möchten sich die seit fünf Spielen ungeschlagenen Hausherren unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden, auch um zwei verlorene Zähler aus dem Hinspiel sowie aus der vergangenen Woche auszumerzen.