SV empfängt SG Viertäler Weitersburg rechnet mit ungemütlichem Jahresausklang Daniel Fischer 27.11.2025, 12:14 Uhr

i Ungemütlich war das 3:3 des SV Weisterburg um Trainer David Koca (Foto) bei der SG Mülheim-Kärlich II. Mit ungemütlichen Bedinungen rechnet Koca auch am Sonntag, dennoch will er das Heimspiel gegen die SG Viertäler Oberwesel auf jeden Fall gewinnen und das Jahr somit positiv abschließen. Jörg Niebergall

Für den SV Weitersburg ist es in der letzten Zeit sehr gut gelaufen, auch wenn das Unentschieden zuletzt in Mülheim-Kärlich etwas ärgerlich war. Ärgerlich war auch das Remis im Hinspiel gegen die SG Viertäler Oberwesel, die nun erneut der Gegner ist.

Zum Jahresabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der SV Weitersburg Abstiegskandidat SG Viertäler Oberwesel. Dabei möchten sich die seit fünf Spielen ungeschlagenen Hausherren unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden, auch um zwei verlorene Zähler aus dem Hinspiel sowie aus der vergangenen Woche auszumerzen.







Artikel teilen

Artikel teilen