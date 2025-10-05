HSV Neuwied nutzt Chance nicht Weitersburg kommt rechtzeitig aus dem Schneckenhaus René Weiss 05.10.2025, 20:19 Uhr

i Weitersburgs Oleg Denysiuk (rechts) und Neuwieds Matthias Fink zeigten nicht nur in dieser Szene vollen Einsatz. Belohnt dafür wurden nur die Gäste, der HSV ging leer aus. René Weiss

Einsatz und Moral stimmten beim HSV Neuwied, auch Chancen waren da beim 2:4 gegen den SV Weitersburg. Doch das Quäntchen Glück, auf das man sich in der Vorsaison verlassen konnte, wird aktuell schmerzlich vermisst.

David Koca blies auf dem Weg in die Kabine die Backen auf. Der Trainer des schwach in die Saison gestarteten SV Weitersburg musste nach dem 4:2 (1:1)-Auswärtssieg beim HSV Neuwied tief durchatmen. „Wir haben heute verdient gewonnen“, konstatierte er, machte aber bei der nüchternen Analyse zwei Problembereiche aus: die Chancenverwertung und ein gesunder Mittelweg aus Spielkontrolle und kompakterer Ausrichtung, die den Gegner aber nicht allzu ...







