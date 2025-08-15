Mit viel Selbstbewusstsein fahren die Fußballer des TuS Weitersburg zum Auswärtsspiel in der Bezirksliga Mitte nach Oberwesel.

Auf Rasen gastiert der SV Weitersburg am Sonntagnachmittag (15 Uhr) bei der SG Viertäler Oberwesel. Beim Aufsteiger gehen die Mannen von Trainer David Koca nach ihrem starken Auftakt als Favorit ins Spiel.

Viel besser als mit dem 5:1-Auftakterfolg gegen die Rheinlandliga-Reserve aus Mülheim-Kärlich hätte der Auftakt für den SVW in der Fußball-Bezirksliga Mitte nicht verlaufen können. Spielerisch gewohnt überzeugend sowie defensiv größtenteils sattelfest präsentierte sich die Koca-Elf in einer starken Frühform.

Einiges ist neu in Oberwesel

Eine Woche später geht es aus der Komfortzone des eigenen Kunstrasens heraus den Rhein weit in Richtung Süden hinab, wo in Oberwesel auf Naturrasen gespielt wird. Bei den Gastgebern, die mit einem Remis in Oberzissen achtbar gestartet sind, hat sich seit dem letzten Aufeinandertreffen mit dem SVW vor zwei Jahren einiges getan. Ein neuer Trainer an der Seitenlinie sowie eine in weiten Teilen veränderte Mannschaft, darunter einige Sommerneuzugänge vom TuS Rheinböllen, lassen Weitersburgs Trainer David Koca nur bedingt wissen, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt.

„In Oberwesel ist es immer unangenehm, so viel wissen wir. Wir schauen aber auf uns, fahren selbstbewusst dorthin und wollen die nächsten drei Punkte.“

Weitersburgs Trainer David Koca

Ohnehin fokussiert sich Koca aber vordergründig auf seine eigene Mannschaft. „In Oberwesel ist es immer unangenehm, so viel wissen wir. Wir schauen aber auf uns, fahren selbstbewusst dorthin und wollen die nächsten drei Punkte“, so die klare Ansage des Trainers.

Auch auf dem ungewohnten Terrain möchte Koca dem Gegner in erster Linie sein gewohntes Offensivspiel aufdrücken. „Wir müssen uns schnell an den Platz gewöhnen und wollen dann unser Spiel im Rahmen des Möglichen aufziehen. Ansonsten gilt es erneut, defensiv stabil zu stehen und dort weiterzumachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben“, sagt Koca, der keine nennenswerten Ausfälle im Vergleich zur Vorwoche verkraften muss.