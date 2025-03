Eintracht Mendig hat die Niederlage in Emmelshausen gut verdaut. Im Heimspiel setzte sich der Bezirksliga-Spitzenreiter nun wieder souverän durch, mit 3:0 gegen den SV Weitersburg.

Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte ist zurück in der Erfolgsspur. An der Brauerstraße sicherte sich der SV Eintracht Mendig gegen den SV Weitersburg einen verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg und betrieb somit ein wenig Wiedergutmachung für die Niederlage der Vorwoche.

Mendigs Trainer Damir Mrkalj zeigte sich nach Schlusspfiff hochzufrieden, wobei er seiner Mannschaft nicht nur aus sportlicher Sicht ein großes Lob aussprach: „Wir hatten in dieser Woche einige Widerstände zu überstehen und haben dies mit Bravour gelöst. Wir widmen den Sieg unserem Spieler Daniel Ley, der aufgrund eines familiären Schicksalsschlages heute nicht dabei sein konnte.“

Tim Montermann sorgt für frühe Eintracht-Führung

Natürlich kam es der Eintracht entgegen, dass Tim Montermann bereits in der sechsten Minute einen langen Ball perfekt in den Lauf mitnahm und zur frühen Führung einschoss. Montermann hätte nach 20 Minuten auf 2:0 erhöhen müssen, ließ sich diese Chance nach hoher Balleroberung aber entgehen.

Der Gast aus Weitersburg nahm auch am Spielgeschehen teil, jedoch hatte die Mannschaft von Trainer David Koca erst unmittelbar nach Wiederanpfiff der zweiten Hälfte seine einzige Druckphase. Ein krachender Abschluss von Tim Lauer in der 50. Minute hätte den Ausgleich bedeuten können, der Versuch landete jedoch nur am Pfosten des Mendiger Gehäuses.

Heinemann und Braquin Mitel sorgen für Entscheidung

„Das hat uns dann scheinbar wachgerüttelt, denn erst nach rund einer Stunde sind wir wieder aktiver geworden“, befand Mrkalj. Die Vorentscheidung fiel in der 65. Minute durch einen Freistoß von Niklas Heinemann, der an Freund und Feind vorbeiflog und erst hinter der Torlinie geklärt werden konnte.

Den sprichwörtlichen Deckel machte Eintracht-Topstürmer Brice Braquin Mitel in der 79. Minute drauf, indem er einen schlechten Rückpass gut antizipierte und den Weitersburger Torwart Tom Strobel zu einem Fehlpass zwang.

Gästecoach David Koca machte seiner Mannschaft keinen Vorwurf: „Mendig hat es im Stile einer Spitzenmannschaft abgezockt gemacht, das muss man dann auch anerkennen. Wir haben in der ersten Hälfte nicht gut reingefunden und konnten uns in unserer Drangphase nicht mit einem Tor belohnen. Letzten Endes geht das Ergebnis in Ordnung.“

„Heute kann ich meiner Mannschaft nur zu einer guten Leistung gratulieren.“

Mendigs Trainer Damir Mrkalj

Mrkalj abschließend: „Wir hätten schon früher den Sack zumachen können, aber heute kann ich meiner Mannschaft nur zu einer guten Leistung gratulieren. Besonders gefreut hat mich das Startelf-Comeback von Pascal Zimmer nach lange Leidenszeit, bitter ist dagegen der wohl längerfristige Ausfall von Kodai Stalph.“

SV Eintracht Mendig: Rohr, Stalph, N. Groß, Koch (71. Binder), Zerwas (63. Ramic), Zimmer, Braquin Mitel (79. Assenmacher), J. Groß (63. Mohamed), Montermann, Heinemann, Limbach (66. Gross)

SV Weitersburg: Strobel, Küstermann, Mers, Christ, Lauer, Schmidt, Werner, Görtz, Berg, Köhler, Lebert