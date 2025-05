Tabellarisch hatte das abschließende 3:1 (0:1) des SV Weitersburg im Derby der Fußball-Bezirksliga Mitte beim FC Metternich keine Auswirkungen mehr. Die Metternicher verbleiben nach der Heimniederlage auf dem fünften Rang, Weitersburg steht einen Platz besser auf Rang vier da.

Die ersten 20 Minuten gehörten den Weitersburgern, die auf das Metternicher Tor spielten und die Partie zuerst im Griff hatten. Doch dann kam die Germania zu zwei gefährlichen Kontern, von denen Elias Trieb, allein vor Torwart Tim Strobel, mindestens eine hätte verwerten müssen. Zwar tat er dies nicht, aber fortan bestimmte Metternich das Geschehen. Und dann klappte es doch noch für Trieb, in der 40. Minute traf er zum 1:0 für den FC.

Metternich nutzt einige Chancen nicht

„Bei halbwegs effizienter Chancenverwertung steht es hier 3:0 zur Pause. Nur waren wieder einmal zu sorglos. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr darauf versteift, Fabi eins auflegen zu wollen“, haderte der Metternicher Coach Leo de Sousa. Mit „Fabi“ meinte er Fabien Fries, der sich noch Hoffnungen auf die Torjägerkanone machen durfte. Fries blieb aber am Ende bei 23 Saisontreffern stehen, die Torjägerkrone holte sich mit 25 Treffern Tim Esten vom SV Oberzissen.

„Eigentlich spiegelt dieses Spiel ganz gut unsere Saison wider. Zur Pause einem Rückstand konfrontiert, haben wir einige Anpassungen vorgenommen und dann das Spiel gedreht. Wir sind in dieser Spielzeit wirklich gut mit Widrigkeiten umgegangen“, erklärte Weitersburgs Trainer David Koca.

„Das Spiel wurde wilder und wir haben uns auskontern lassen.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

Zunächst aber war Metternich besser in die zweite Hälfte gestartet und wollte schon das 2:0 bejubeln, weil der Ball im Netz zappelte, aber der Treffer wurde aufgrund eines Handspiels nicht anerkannt.

„Das Spiel wurde wilder und wir haben uns auskontern lassen“, ärgerte sich de Sousa, dessen Team tatsächlich bis zum Ausgleich das Spiel im Griff hatte. Aber in der 68. Minute legte Weitersburgs Nico Werner nach Konter ab auf Adrian Knop, der im Sechzehner seine Abschlussstärke unter Beweis stellte und das 1:1 markierte.

Nun ging das Spiel wieder anders herum, denn Weitersburg war nun größtenteils wieder im Vorwärtsgang. Und verdiente sich die Führung durch den Ausnahmestürmer in dieser Liga, durch Adrian Knop, der in der 86. Minute nach Vorarbeit über Marcel Christ und Roman Rudenko das 2:1 machte. Ein Wermutstropfen: Kurz danach musste Knop, der im Kunstrasen hängenblieb, ausgewechselt werden. Es wird eine schwerere Knieverletzung befürchtet. „Das braucht man am Ende gar nicht. Eigentlich war es ein schöner Saisonabschluss mit der verdienten Verabschiedung von Colin Püschel. Wir hoffen, dass die Verletzung am Ende doch nicht schwerwiegend ist“, sagte Koca.

Nico Werner setzt mit dem 3:1 den Schlusspunkt

Den Schlusspunkt setzte dann Nico Werner. Metternich hatte bei der letzten Aktion alles nach vorne geworfen, auch Keeper Marcel Kemper. Der SVW gewann den Ball, Christ schoss aus 70 Metern auf das leere Metternicher Gehäuse. Vielleicht wäre der Ball auch so über die Linie gerollt. Aber Werner ging auf Nummer sicher, war schnellster im Sprint und schob den Ball ein.

FC Metternich – SV Weitersburg 1:3 (1:0)

FC Metternich: Kemper – Brittner, Wans, Voigt (77. Babisz), Hankammer, Seitz (72. Schmeel), Trieb, Fries, Simsek (60. Abbade), Penk, Pies (66. Lohmer).

SV Weitersburg: Strobel – Jösch (73. Lebert), Rudenko, Schmidt, Denysiuk (85. Harmash), Kreil, Köhler, Christ, Mers, Püschel (60. Werner), Knop (87. Heymann).

Schiedsrichter: Leon Boos (Sohren).

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Elias Trieb (40.), 1:1, 1:2 Adrian Knop (68., 86.), 1:3 Nico Werner (90.).