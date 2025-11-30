Weitersburg geht mit gutem Gefühl in die Winterpause

In der Fußball-Bezirksliga Mitte zeigt der SV Weitersburg mit einem 4:1 gegen SG Viertäler Oberwesel starke Offensive. Nico Werner glänzt mit zwei Toren, während Oberwesel weiter im Tabellenkeller bleibt.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Weitersburg ist am 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten SG Viertäler Oberwesel gerecht geworden und hat sich mit einem am Ende klaren 4:1 (3:1)-Sieg in die Winterpause verabschiedet. Zudem stellt die Mannschaft von Trainer David Koca nun zusammen mit der SG Augst die beste Offensive der Liga, während für die Gäste der Klassenverbleib immer unwahrscheinlicher wird.