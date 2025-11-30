SVW bezwingt SG Viertäler 4:1 Weitersburg geht mit gutem Gefühl in die Winterpause Daniel Fischer 30.11.2025, 18:30 Uhr

i Durch einen 4:1-Erfolg gegen die SG Viertäler Oberwesel (in Weiß) verabschiedete sich der SV Weitersburg mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte zeigt der SV Weitersburg mit einem 4:1 gegen SG Viertäler Oberwesel starke Offensive. Nico Werner glänzt mit zwei Toren, während Oberwesel weiter im Tabellenkeller bleibt.

Der SV Weitersburg ist am 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten SG Viertäler Oberwesel gerecht geworden und hat sich mit einem am Ende klaren 4:1 (3:1)-Sieg in die Winterpause verabschiedet. Zudem stellt die Mannschaft von Trainer David Koca nun zusammen mit der SG Augst die beste Offensive der Liga, während für die Gäste der Klassenverbleib immer unwahrscheinlicher wird.







