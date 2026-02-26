Auftakt gegen Oberwinter Weitersburg geht als Favorit in die Partie Daniel Fischer 26.02.2026, 16:41 Uhr

i Nach den inkonstanten Leistungen in der Vorbereitung möchten die Spieler des SV Weitersburg in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder voll angreifen. Wolfgang Heil

Die Fußball-Bezirksliga Mitte nimmt im neuen Jahr ihren Spielbetrieb wieder auf. Vor der Begegnung zwischen dem SV Weitersburg und dem TuS Oberwinter haben beide Mannschaften mit ihren Problemen zu kämpfen.

Zum ersten Spiel des neuen Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte gastiert der SV Weitersburg am Freitagabend (19.30 Uhr) im Rahmen des 18. Spieltages beim TuS Oberwinter. Die Hausherren mussten in einer turbulenten Winterpause zahlreiche Leistungsträger abgeben, sodass der SVW nicht nur mit Blick auf die Tabellenkonstellation als Favorit antritt.







