Heimspiel für Anadolu Weitersburg gegen Rübenach und SG II gegen Germania Lutz Klattenberg, Jan Müller 22.11.2024, 13:32 Uhr

i 2:2-Unentschieden endete das Bezirksligaderby zwischen dem SV Weitersburg und dem FC Metternich (in blauen Trikots) - für beide Klubs geht es am Sonntag erneut mit Lokalduellen weiter, der SVW empfängt den FV Rübenach, die Germania gastiert in Mülheim-Kärlich. Wolfgang Heil

Es geht in die letzte Phase des Jahres in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Mit dem Spieltag am Wochenende beginnt außerdem schon die Rückrunde.

Interessante Spiele stehen an diesem Wochenende in der Bezirksliga Mitte auf dem Programm. Dabei sind auch zwei Derby aus dem Fußballkreis Koblenz.SV Anadolu Spor Koblenz – TuS Oberwinter (So., 15 Uhr)Bereits zum vierten Mal innerhalb der vergangenen sechs Monate treffen Anadolu und Oberwinter aufeinander.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen