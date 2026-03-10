Nach der schmerzhaften 0:4-Niederlage gegen Emmelshausen II steht Weitersburg vor der Herausforderung bei Oberzissen. Spannung im Mittelfeld der Bezirksliga, wenn der Tabellensechste gegen den heimstarken SVO antritt.
Bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr) gastiert der SV Weitersburg im Rahmen des 20. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte beim SV Oberzissen. Beim heimstarken SVO möchten die Gäste nach einer deutlichen Niederlage in der Vorwoche gleich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.