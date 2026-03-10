SVW spielt am Donnerstag
Weitersburg gastiert auf „heißem Pflaster Oberzissen“
Nach dem 1:4 im Hinspiel gegen den SV Oberzissen und dem 0:4 zuletzt gegen den FC Emmelshausen-Karbach II will sich der SV Weitersburg am Donnerstag wieder als Einheit präsentieren.
Wolfgang Heil

Nach der schmerzhaften 0:4-Niederlage gegen Emmelshausen II steht Weitersburg vor der Herausforderung bei Oberzissen. Spannung im Mittelfeld der Bezirksliga, wenn der Tabellensechste gegen den heimstarken SVO antritt.

Bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr) gastiert der SV Weitersburg im Rahmen des 20. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte beim SV Oberzissen. Beim heimstarken SVO möchten die Gäste nach einer deutlichen Niederlage in der Vorwoche gleich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

