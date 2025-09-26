Im vergangenen Jahr kämpften sie um den dritten Platz in der Bezirksliga Mitte, zurzeit ist allerdings nur der SV Untermosel in dieser Tabellenregion anzutreffen. Unterschätzt wird der schwächelnde SV Weitersburg deshalb aber nicht.

Im Rahmen des achten Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der SV Weitersburg den Tabellenzweiten SV Untermosel (So., 15 Uhr).

Auch wenn beide Mannschaften derzeit acht Zähler in der Tabelle voneinander trennen (zugunsten der Gäste von der Mosel), weisen der SV Weitersburg und der SV Untermosel einige Parallelen zueinander auf.