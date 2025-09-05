Es dürfte spannend werden am Sonntag auf dem Weitersburger Kunstrasen. Denn der ambitionierte Gastgeber empfängt den SV Oberzissen, der sich zurzeit in Topform befindet.

Fünf Tage nach der Niederlage beim FC Emmelshausen-Karbach II (3:4) empfängt der SV Weitersburg am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte den formstarken SV Oberzissen. Das Spiel steigt am Sonntag ab 15 Uhr.

Aufwand und Ertrag stehen beim SV Weitersburg in den vergangenen Wochen nicht wirklich in einem guten Verhältnis zueinander. In allen vier bisherigen Ligaspielen, darunter auch bei der knappen Niederlage gegen die prominent verstärkte Oberligareserve aus Emmelshausen-Karbach, war die Mannschaft von Trainer David Koca mindestens ebenbürtig, häufig aber sogar das bessere Team. Dementsprechend sind die fünf bislang gesammelten Zähler gemessen an den Leistungen eher eine Minimalausbeute als der verdiente Lohn für gute Auftritte.

„Die Mannschaft arbeitet wirklich gut und hat sich mehr verdient. Am Ende bringt es aber nichts, wenn wir gut spielen und gelobt werden, das Ergebnis aber nicht stimmt.“

Weitersburgs Trainer David Koca

Vor dem Duell mit dem SV Oberzissen, der nicht nur mit zehn Zählern exzellent in der Liga gestartet ist, sondern darüber hinaus noch unter der Woche Rheinlandligist SG Mendig aus dem Rheinlandpokal warf (2:0), bleibt der Übungsleiter seiner Spielweise trotz der jüngsten Ergebnisse treu. „Wir wollen weiter attraktiven sowie mutigen Offensivfußball spielen und unseren Zuschauern etwas bieten. Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Fußballstil auch mit erfolgreichen Ergebnissen zusammenbringen können“, sagt Koca.

Oberzissen hat Abgang von Tim Esten gut verkraftet

Gegen die von Eike Mund trainierten Gäste, die den Abgang von Top-Torjäger Tim Esten offenbar gut aufgefangen haben, erwartet Koca trotz zumeist positiver Ergebnisse in den letzten Jahren einen harten Brocken. Koca: „Oberzissen ist sicherlich in Topform und hat seine Spielweise etwas geändert. Das wird ein heißes Pflaster. Nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause unbedingt auch ergebnistechnisch in die Erfolgsspur zurückkehren.“