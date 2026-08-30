Nach 1:1-Pausenstand Weitersburg besiegt Aufsteiger Binningen mit 6:1 Matthias Schlenger 30.08.2026, 19:08 Uhr

i Weiterhin ohne Punkte steht der SV Binningen (in Weiß Arlind Schmitt) in der Bezirksliga Mitte da, denn die Weitersburger (gelbe Trikots) waren beim 6:1-Erfolg eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Wolfgang Heil

Der SV Weitersburg dominiert eine starke zweite Halbzeit zu Hause gegen Aufsteiger Binningen und kann den dritten Heimsieg einfahren. Der Gegner wartet weiterhin auf die ersten Punkte in der Meisterschaft.

Beide Serien haben gehalten: Fußball-Bezirksligist SV Weitersburg feierte, den Pokal eingerechnet, den dritten Heimsieg der jungen Saison und bezwang Aufsteiger SV Binningen mit 6:1 (1:1). Die Gäste sind nach vier Spieltagen ebenso wie Mitaufsteiger Güls noch punktlos, haben aber erst drei Partien bestritten.







Artikel teilen

Artikel teilen