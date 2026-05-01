In der Bezirksliga Mitte sorgt das Lokalduell für Aufsehen: Weitersburg ist auf Rang acht, während Augst den vierten Platz hält. Eine abgelehnte Spielverlegung und Personalprobleme sorgen für zusätzlichen Zündstoff.

Am 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte gastiert der SV Weitersburg im Lokalduell bei der SG Augst (So., 14.30 Uhr). Vor dem Aufeinandertreffen geht es mehr um das Geschehen abseits des Platzes, als um das eigentliche Spiel.

Sportlich betrachtet geht es zwischen der SG Augst und dem SV Weitersburg in der dicht gedrängten oberen Tabellenhälfte um die bestmögliche Abschlussplatzierung in der Tabelle.