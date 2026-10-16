Die SG Liebshausen ist abgerutscht in Richtung Abstiegszone, bei einer Niederlage am Sonntag in Binningen würde der „Bezirksliga-Dino“ (seit 2003 dabei) nach dem elften Spieltag auf einem der vier Abstiegsplätze stehen.
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Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (11. Platz/11 Punkte) gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim Neuling SV Binningen (13. Platz/10 Punkte). Was man vor zwei Wochen nicht für möglich gehalten hätte, ist nun machbar: Binningen kann mit dem dritten Sieg in Folge nach dem 2:1 gegen Mülheim-Kärlich II und dem 2:1 in Mendig die Liebshausener überholen.