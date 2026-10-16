Kellerduell in Binningen Weiterhin „alles entspannt“ bei der SG Liebshausen Michael Bongard 16.10.2026, 09:27 Uhr

i Für die SG Liebshausen (links Spielertrainer Simon Peifer, rechts Daniel Römer) steht am Sonntag (14.30 Uhr) ein Kellerduell beim SV Binningen an. Christian Kiefer

Die SG Liebshausen ist abgerutscht in Richtung Abstiegszone, bei einer Niederlage am Sonntag in Binningen würde der „Bezirksliga-Dino“ (seit 2003 dabei) nach dem elften Spieltag auf einem der vier Abstiegsplätze stehen.

Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (11. Platz/11 Punkte) gastiert am Sonntag (14.30 Uhr) beim Neuling SV Binningen (13. Platz/10 Punkte). Was man vor zwei Wochen nicht für möglich gehalten hätte, ist nun machbar: Binningen kann mit dem dritten Sieg in Folge nach dem 2:1 gegen Mülheim-Kärlich II und dem 2:1 in Mendig die Liebshausener überholen.







Artikel teilen

Artikel teilen