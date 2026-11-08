HSV triumphiert gegen Anadolu Webers Vier-Tore-Wahnsinn geht in die nächste Runde René Weiss 08.11.2026, 21:16 Uhr

i Er hat’s schon wieder getan: Auch gegen Anadolu Koblenz schnürte Neuwieds Fabian Weber einen Viererpack. Hier bejubelt er seinen Treffer zum 1:0, dem er nach der Pause drei weitere folgen ließ. René Weiss

Diese Duplizität der Ereignisse ist alles andere als gewöhnlich: Zum zweiten Mal binnen drei Wochen schnürte Fabian Weber einen Viererpack und avancierte neben Torwart Mirko Jakobs zum Matchwinner beim Sieg des HSV Neuwied gegen Anadolu Koblenz.

Bereits am Sonntagvormittag machte sich ein Scherzkeks im vermeintlichen Liveticker zur Bezirksliga-Partie zwischen dem HSV Neuwied und Anadolu Koblenz auf dem Portal „fussball.de“ einen Spaß daraus, die Gäste von der Feste Franz nach zwei Minuten mit 10:0 führen zu lassen.







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