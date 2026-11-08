Diese Duplizität der Ereignisse ist alles andere als gewöhnlich: Zum zweiten Mal binnen drei Wochen schnürte Fabian Weber einen Viererpack und avancierte neben Torwart Mirko Jakobs zum Matchwinner beim Sieg des HSV Neuwied gegen Anadolu Koblenz.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits am Sonntagvormittag machte sich ein Scherzkeks im vermeintlichen Liveticker zur Bezirksliga-Partie zwischen dem HSV Neuwied und Anadolu Koblenz auf dem Portal „fussball.de“ einen Spaß daraus, die Gäste von der Feste Franz nach zwei Minuten mit 10:0 führen zu lassen.