SIM-Quartett plant für Sommer Was passiert bei den Rhein-Hunsrück-Bezirksligisten? 28.02.2025, 00:00 Uhr

i Bei Boppards Spielmacher Gabriel Petrovici (links) stand im Raum, dass er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, aber beim SSV gehen sie davon aus, dass er noch ein Jahr dranhängt. Ob er dann auf Rheinböllen um Kapitän Matthias Pira treffen wird, ist noch offen, denn sowohl der SSV als auch der TuS kämpfen um den Klassenerhalt. Hermann-Josef Stoffel

Was passiert im Sommer personell bei den vier Fußball-Bezirksligisten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis? Gerüchte gibt es einige, zumal ein Trio aus dem SIM-Quartett gegen den Abstieg kämpft.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte, die am 7. März wieder loslegt, sind vier Rhein-Hunsrück-Klubs vertreten, drei davon kämpfen darum, weiter überkreislich zu spielen. Wir haben unabhängig davon nachgehört, was sich im Sommer tun wird in Argenthal, Boppard, Emmelshausen und Rheinböllen.

