Birkner bleibt zuversichtlich Was folgt auf den Sieglos-Oktober für die SG Augst? Marco Rosbach 30.10.2026, 05:55 Uhr

i Das 1:1 in Mendig war für Trainer Patrick Birkner ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt soll es für seine SG Augst auch wieder mal einen Dreier geben. Zu Gast in Simmern ist am Sonntag die SG Liebshausen. Jörg Niebergall

Es ist kurios: Obwohl die SG Augst Eitelborn im Oktober nur zwei Punkte geholt hat, mischt sie noch immer in der Spitzengruppe der Bezirksliga Mitte mit. Soll das so bleiben, muss jetzt schnellsten ein Sieg her. Am besten schon am Sonntag.

Noch ist nichts passiert, steht die SG Augst Eitelborn in der Fußball-Bezirksliga Mitte doch unverändert auf Rang drei. Doch der Oktober-Blues mit drei Pflichtspiel-Niederlagen und zuletzt zwei Unentschieden soll sich nicht zu einer Herbsttristesse entwickeln.







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