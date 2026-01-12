Ausverkauf beim TuS Warum Oberwinter die Spieler und die Trainer weglaufen Jan Müller 12.01.2026, 15:43 Uhr

i So haben Max Blohm (links) und Damir Murselovic im vergangenen Jahr noch Tore des TuS Oberwinter bejubelt. Mittlerweile haben sich beide Spieler beim Verein abgemeldet, dazu auch noch weitere vier Spieler und das Trainerduo. Martin Gausmann

Beim Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter verlassen gleich sechs Stammspieler und das Trainerteam den Verein. Der Vorstand meldet die zweite Mannschaft ab und erklärt die Hintergründe.

Von einem ruhigen Jahreswechsel kann beim Fußball-Bezirksligisten TuS Oberwinter keine Rede sein. Nachdem Trainer Mario Brötz und dessen Co-Trainer Max Möllers ihre Tätigkeiten mit sofortiger Wirkung niedergelegt haben und auch der Abgang von einigen Spielern im Raum stand (wir berichteten), bringt der Vorsitzende des Vereins, Claus Wiest, nun Licht ins Dunkel.







