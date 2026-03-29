Germania gewinnt 3:2 Wans sorgt in Urbar für späten Metternicher Siegtreffer Lutz Klattenberg 29.03.2026, 20:20 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sorgte Metternich mit einem 3:2-Sieg über Urbar für Spannung. Verteidiger Carsten Wans köpfte das entscheidende Tor in der Nachspielzeit.

Auch im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen dem FC Urbar und dem FC Metternich war eine Menge Spannung geboten. Zum dritten Mal aber hatten die Metternicher das bessere Ende für sich. In der Nachspielzeit köpfte Innenverteidiger Carsten Wans das entscheidende 3:2 (2:2) in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte.







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