Derby in Emmelshausen Vorhang fällt für Viertäler Oberwesel Michael Bongard 22.05.2026, 14:34 Uhr

i Saisonabschluss in Emmelshausen: Absteiger SG Viertäler Oberwesel (in Weiß, von links mit Valentino Musa und Fabio Aquila) gastiert am letzten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) beim FC Emmelshausen-Karbach II um Ozan Inal. Das Hinspiel in Winzberg gewann der Fünfte FCEK II mit 2:0. hjs-Foto

2020 schlossen sich der SV Oberwesel und die Spvgg Viertäler zusammen, sechs Jahre später findet in Emmelshausen das letzte Spiel der SG Viertäler Oberwesel in der Konstellation und vor der „Ehe“ mit Niederburg/Biebernheim/Damscheid statt.

Das Derby in Emmelshausen beim FC Emmelshausen-Karbach II (5.) ist am Sonntag (15 Uhr) das letzte Spiel für den Tabellenvorletzten SG Viertäler Oberwesel (15.) in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und das letzte Spiel in der „Vereinskonstellation“. Der SV Oberwesel und die Spvgg Viertäler gehen ab dem 1.







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