2020 schlossen sich der SV Oberwesel und die Spvgg Viertäler zusammen, sechs Jahre später findet in Emmelshausen das letzte Spiel der SG Viertäler Oberwesel in der Konstellation und vor der „Ehe“ mit Niederburg/Biebernheim/Damscheid statt.
Lesezeit 2 Minuten
Das Derby in Emmelshausen beim FC Emmelshausen-Karbach II (5.) ist am Sonntag (15 Uhr) das letzte Spiel für den Tabellenvorletzten SG Viertäler Oberwesel (15.) in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und das letzte Spiel in der „Vereinskonstellation“. Der SV Oberwesel und die Spvgg Viertäler gehen ab dem 1.